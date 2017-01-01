استقالة جماعية لـ عمادة كلية الهندسة بجامعة ذمار ومصادر تكشف الأسباب



قدمت عمادة كلية الهندسة برئاسة العميد "محمد الحيفي" استقالتها من جامعة ذمار (وسط اليمن) ، صباح اليوم الخميس على خلفية التصرفات الهمجية التي تقوم بها مليشيات الحوثي مع رئاسة الجامعة.

وقالت مصادر أكاديمية بذمار لمأرب برس أن مليشيات الحوثي أقدمت على تسجيل عشرات الطلاب من منهم محسوبين على القيادات الحوثية فوق الطاقات الاستيعابية للجامعة.

وأضاف : أن ذلك دفع بعمادة كلية الطب برئاسة الدكتورة أمة الخالف مهراس الى تقديم استقالتها قبل أشهر ولكن هناك العديد من الضغوطات التي مارست لبقائها في عملها من قبل السلطة المحلية.

وتشهد عدة جامعات حكومية من بينها جامعة ذمار إضراب شامل عن التدريس احتجاجا على عدم صرف رواتب الموظفين للشهر الخامس على التوالي في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الانقلابية.

الأمر الذي جعل عمادة كلية التربية توقف عن التدريس وتقر الأضراب كليا وهذا ما دعاء رئاسة الجامعة الى تغيير عميد كلية التربية، وتم تهديد بقية الكليات بعدم توقيف الدراسة وأي دكتور يعلن الأضراب يتم تغييرة.

ومؤخرا قامت رئاسة جامعة ذمار بعشرات التغييرات الإدارية مطلع شهر يناير وأطاحت بالكثير من كوادر الجامعة.