أقر اجتماع برئاسة قائد محور تعز نائب رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة اللواء الركن خالد فاضل تشكيل لجنة للتحقيق في قيام مجاميع مسلحة-في اشارة الى مسلحين يتبعون القيادي السلفي ابو العباس- باقتحام مقرات أمنية في المحافظة وتسليم قلعة القاهرة ومبنى الأمن السياسي لعمليات محور تعز.
كما أقر الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة الأمنية تسليم نقطة الهنجر للواء 17 مشاة والحملة الأمنية.. مكلفا السلطة المحلية في المحافظة بترتيب الإيرادات وتنسيق الصرف فيها للحملة الأمنية.
الاجتماع ناقش عدد من القضايا الأمنية في المحافظة وأقر أيضا استدعاء قادة فصائل المقاومة والمجاميع المسلحة-لم يحددهم بالاسم- لمناقشة إلغاء المسميات واعتماد التسمية وفق الألوية العسكرية المنظمة إليها .
وكان الاجتماع ضم وكلاء المحافظة رشاد الأكحلي و محمد الصنوي و رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية العقيد عبده البحيري ومدير أمن تعز العميد محمود المغبشي و رئيس عمليات المحور العقيد عدنان رزيق وقائد اللواء 35 مدرع العميد الركن عدنان الحمادي و قائد اللواء 170 دفاع جوي العميد الركن طاهر العزاني ورئيس عمليات اللواء 17 مشاه العقيد عبده حمود.
واحتل مسلحو القيادي السلفي واحد قيادات المقاومة الشعبية أبو العباس مواقع ومقار حكومية عقب خلافات خاصة مع غزوان المخلافي.
وتجدد الاشتباكات بين الطرفين اليومين الماضين-بحسب مصادر مأرب برس- على خلفية اختطاف المخلافي لصهر ابو العباس الذي سبق له احتطاف شقيق المخلافي،وخلافات اخرى تتعلق بالجبايات والضرائب.
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