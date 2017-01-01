

أقر اجتماع برئاسة قائد محور تعز نائب رئيس اللجنة الأمنية في ‏المحافظة اللواء الركن خالد فاضل تشكيل لجنة للتحقيق في قيام مجاميع مسلحة-في اشارة الى مسلحين يتبعون القيادي السلفي ابو العباس- باقتحام ‏مقرات أمنية في المحافظة وتسليم قلعة القاهرة ومبنى ‏الأمن السياسي لعمليات محور تعز.

كما أقر الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة الأمنية تسليم نقطة الهنجر للواء 17 مشاة ‏والحملة الأمنية.. مكلفا السلطة ‏المحلية في المحافظة بترتيب الإيرادات وتنسيق ‏الصرف فيها للحملة الأمنية.

الاجتماع ناقش عدد من القضايا الأمنية في المحافظة وأقر أيضا استدعاء قادة فصائل المقاومة والمجاميع المسلحة‏-لم يحددهم بالاسم- لمناقشة إلغاء المسميات واعتماد التسمية وفق الألوية العسكرية المنظمة إليها .

وكان الاجتماع ضم وكلاء المحافظة رشاد الأكحلي و‏ محمد الصنوي و رئيس شعبة ‏الاستخبارات العسكرية العقيد عبده البحيري ومدير أمن تعز العميد محمود ‏المغبشي و رئيس عمليات المحور العقيد عدنان رزيق وقائد اللواء 35 مدرع العميد الركن عدنان الحمادي ‏و قائد اللواء 170 دفاع ‏جوي العميد الركن طاهر العزاني ورئيس عمليات اللواء 17 ‏مشاه العقيد عبده حمود.



واحتل مسلحو القيادي السلفي واحد قيادات المقاومة الشعبية أبو العباس مواقع ومقار حكومية عقب خلافات خاصة مع غزوان المخلافي.



وتجدد الاشتباكات بين الطرفين اليومين الماضين-بحسب مصادر مأرب برس- على خلفية اختطاف المخلافي لصهر ابو العباس الذي سبق له احتطاف شقيق المخلافي،وخلافات اخرى تتعلق بالجبايات والضرائب.

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