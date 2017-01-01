

توسل يحيى محمد عبدالله صالح الروس مجددا ودعائهم للعب دور اساسي في اليمن.



ودعا يحيى محمد عبد الله صالح، عضو اللجنة العامة في حزب المؤتمر الشعبي ونجل شقيق الرئيس اليمني السابق، إلى تفعيل الدور الروسي في تسوية الأزمة اليمنية.

وقال يحيي صالح، في مقابلة صحفية إن المؤتمر الشعبي لا يؤيد مشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، التي دعمت السعودية بالسلاح، في تسوية الأزمة اليمنية، ويعول على روسيا والصين في تبني مبادرة للحل في اليمن..

وتابع: "هذه ليست أول مرة نحاول أن نعمل فيها على تقوية الدور الروسي وتشجيعه في حل الأزمة اليمنية، ولكن الروس مهتمون الآن بما يجري في سوريا أكثر من غيرها".

يحيى صالح أشار إلى أنه أرسل برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب على الرغم من معارضته لمواقف ترامب الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي والمهاجرين العرب والمسلمين، إلا أنه يرى بأن الرئيس الأمريكي الجديد "متحرر من هيمنة أصحاب النفوذ والمصالح في الولايات المتحدة الأمريكية لأنه يعتمد على نفسه".

وبشأن تحالف حزبه مع الحوثيين، قال صالح إن "السعودية تشن حربا هوجاء على اليمن حسب وصفه ، وتحالفنا مع "أنصار الله" هو في إطار التصدي للعدوان. وبعد انتهاء الحرب، سيجري حوار يمني يشكل تحالفا سياسيا من جميع القوى الوطنية اليمنية، وهو من سيحكم البلاد على أساس الشراكة التي ترعى مصلحة اليمن أولا".

وبشأن شكل الدولة التي يسعى حزب المؤتمر الشعبي إلى بنائها في اليمن، قال يحيي صالح إن الدولة الدينية أثبتت فشلها وأثبتت أنها "منغلقة ومتعصبة ومتحجرة"، داعيا إلى إقامة "دولة مدنية علمانية في المنطقة تسمح بالتعدد السياسي والحزبي والديني".