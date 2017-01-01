ادراج سقطرى ضمن قائمة المواقع البحرية العالمية ذات الأهمية البيولوجية



أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إدراج جزيرة سقطرى ضمن قائمة المواقع البحرية العالمية ذات الأهمية البيولوجية التابعة لاتفاقية التنوع الحيوي لفرادة مكونها وتنوعها الطبيعي.

واعتبر وزير المياه والبيئة العزي شريم أن إدراج سقطرى ضمن قائمة المواقع البحرية العالمية يعد انجاز كبير سيعمل على رفع مكانة الجزيرة عالميا.. مشيرا إلى ان سقطرى تعد احدى أهم المحميات الطبيعية في العالم المعتمدة من ( اليونسكو) ضمن قائمة التراث الطبيعي العالمي.

ولفت الى أن هذا الإدراج يعد قيمة معنوية وتنموية وتقدير للجهود المبذولة التي تقوم بها الحكومة اليمنية في عملية الحفاظ على التنوع الحيوي والحماية البحرية في الجزيرة التي مازالت بحاجة لمزيد من التمويلات في المجال البيئي والحيوي.

وتعتبر سقطرى جزيرة ساحرة تم تصنيفها في العام 2003 كإحدى المحميات الطبيعية الحيوية وفي العام 2008 تم تصنيفها كإحدى مواقع التراث العالمي نظراً للتنوع البيولوجي الحيوي الاستثنائي الفريد .

وتقع بالقرب من خليج عدن على بعد 380 كم جنوب السواحل اليمنية, و إلى الشمال الغربي من المحيط الهندي على بعد 80 كم قبالة سواحل شبه جزيرة الصومال و سواحل القرن الأفريقي.

يشمل الأرخبيل جزيرة رئيسية وهي سقطرى وثلاث جزر صغيرة: درسة وسمحة وعبد الكوري بالإضافة إلى جزيرتين صخريتين صغيرتين.