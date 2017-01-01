17 من جرحى مقاومة تعز يغادرون الى السودان للعلاج
مأرب برس-متابعات.
الخميس 26 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 02 مساءً

غادر اليوم 17 من جرحى المقاومة الشعبية بمحافظة تعز متوجهين الى السودان الشقيق للعلاج بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة وتنفيذ مؤسسة رعاية التنموية لأسر الشهداء والجرحى .

 

واوضح رئيس مؤسسة رعاية عصام التميمي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان أرسال الدفعة الجديدة تم بالتنسيق بين وزارة الصحة العامة ومركز الملك سلمان للإغاثة ..مشيرا الى انفراج مشكلة لجرحي في تعز حيث تم تسفير 307 جرحى حتى الان الى كل من تركيا والسودان ومصر والهند والاردن .

  ولفت الى أن عدد الجرحى في تعز في ازدياد مضطرد نتيجة الحرب لمفروضة علي المحافظة حيث وصل عددهم الى 14 الف جريحا.. فيما اقرت اللجنة الطبية سفر 530 جريحا للعلاج في الخارج .
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