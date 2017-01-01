مستجدات المخا.. القوات الحكومية تكثف هجماتها وتتقدم شرقا وتمهد الطريق الى الميناء غربا
مأرب برس - خاص
الأربعاء 25 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 10 مساءً

دفعت القوات المسلحة اليمنية بتعزيزات جديدة الى الجبهة الشرقية لمدينة المخا الاستراتيجية على ساحل البحر الأحمر (غرب اليمن)، على وقع معارك عنيفة وهجمات مكثفة شرقا، وتمهيد الطريق الى الميناء غربا.

وقالت مصادر ميدانية لـ"مأرب برس"، إن معارك عنيفة دارت بين القوات المسلحة اليمنية ومليشيا الحوثي وصالح بالأسلحة المتوسطة شرقي مدينة المخا، مشيرا الى ان القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على منطقة المحجر، وتطهير ما تبقى من جيوب الحوثيين في معسكر خالد بن الوليد وجبل النار.

وأكدت المصادر أن القوات الحكومية سيطرت على كمية كبيرة من الأسلحة المتنوعة والذخائر كانت مخزنة في منطقة المحجر، لافتة الى ان طيران التحالف العربي استهدف مواقع الحوثيين بعدة غارات دمرت عددًا من الأنفاق ومخازن الأسلحة في جبل النار ومعسكر خالد على الطريق الرابط بين مديرية المخا ومدينة تعز.

وفي الجبهة الغربية للمدينة، أشارت مصادر "مأرب برس"، الى ان القوات الحكومية شنت قصف مدفعي عنيف طال ميناء المخا ومعسكر القطاع الساحلي، موضحة ان الفرق الهندسية تواصل نزع الألغام والمفخخات المزروعة بكثافة في الطرقات المؤدية إلى الميناء، وان القوات الحكومية تطوق المدينة من أغلب الاتجاهات.

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