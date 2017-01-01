أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل ثلاثة عشر مسلحا حوثيا بينهم ثلاثة قادة ميدانيين، بمعارك في محافظة شبوة (شرق اليمن).

وقال الناطق الإعلامي باسم المقاومة الشعبية في مديرية "بيحان" عايد الجلالي، ان القادة الثلاثة الذين قتلوا في معارك اليوم هم: زين الله دحنان الشريف المكنى "أبو شريف" والمعيّن من قبل الجماعة مديرا عاما لمديرية بيحان وقائد محور بيحان العسكري، بالإضافة إلى أبو رعد الحيمي، مسؤول بإحدى الجبهات، وأبو مروان حميد الدين، مسؤول الإمداد للحوثيين في بيحان.

وأوضح الجلالي أن مسلحي الحوثي يقصفون منازل المواطنين بالمدن القريبة التي يسيطر عليها الجيش اليمني.

ونهاية العام المنصرم، بدأ الجيش اليمني، معركة عسكرية واسعة بغطاء جوي لمقاتلات التحالف العربي بهدف استعادة مديريتي بيحان وعسيلان، من قبضة الحوثيين.