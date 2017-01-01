بعد انتصارات القوات المسلحة في الساحل الغربي.. الامم المتحدة تمنح اطراف الصراع في اليمن مهلة اسبوعين

دعا مبعوث الامم المتحدة، اسماعيل ولد الشيخ احمد الى وقف فوري لاطلاق النار في اليمن، على وقع تصعيد عسكري غير مسبوق للعمليات القتالية عند الساحل الغربي والشريط الحدودي مع السعودية ومحيط العاصمة اليمنية صنعاء، تمكنت خلاله القوات المسلحة من تحقيق انتصارات كبيرة.

الوسيط الدولي الذي انهى امس الاثنين مشاورات قصيرة مع تحالف الحوثيين والرئيس السابق في العاصمة اليمنية، قال في بلاغ صحفي"ان التسوية السلمية هي السبيل الوحيد لانهاء معاناة الشعب اليمني"، مجددا الدعوة الى وقف فوري لاطلاق النار، والبحث في خطة شاملة لوقف دائم للقتال في غضون اسبوعين.

وحث المسؤول الاممي الحوثيين وحلفاءهم العسكريين، الى الانخراط في مفاوضات مفصلة بشأن الانسحاب من المدن وتسليم السلاح الثقيل والمتوسط، قائلا ان هذه الخطة تشكل جزءا اساسيا من اتفاق شامل للسلام المنشود".

واشار الى ان مشاوراته مع ممثلي الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي تركزت حول انجاز تسوية سياسية كاملة وشاملة للازمة، واستئناف وقف الاعمال القتالية.