روسيا تصفع الانقلابيين مجددا وتبارك انتصارات الشرعية اليمنية في المخا
مأرب برس-متابعات.
الثلاثاء 24 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 05 مساءً


وجهت روسيا صفعة جديدة للإنقلاببين في اليمن وباركت انتصارات قوات الجيش والمقاومة في الساحل الغربي.
وبحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش اليوم مع السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الصديقين ومستجدات الأوضاع في اليمن .

 

وأطلع بجاش السفير الروسي على الانتصارات التي يحققها الجيش في مختلف الجبهات.. مؤكدا أن الخيار العسكري لم يكن خيار الحكومة لكنه فرض عليها بعد احتلال الميليشيا الانقلابية لمؤسسات الدولة ومصادرة سلاح الجيش والأمن واستعماله لقتل اليمنيين ومحاصرة المدن وتجويع أبنائها ونهب مقدرات البلاد واستنزاف الاحتياطي الاستراتيجي للبنك المركزي ورفضهم لخيارات السلام .

 

واكد ان انتصارات القوات المسلحة وسيطرتها على ميناء المخا الاستراتيجي من شأنه قطع طرق تهريب الاسلحة التي يهربها النظام الايراني لصالح الانقلابيين وهو ما يتسبب بإطالة الحرب ونزيف الدم اليمني .

 

كما أطلع وكيل وزارة الخارجية السفير الروسي على الإجراءات والجهود التي تقوم بها الحكومة لتقديم الخدمات للمواطنين وإعادة مظاهر الحياة إلى طبيعتها في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق الأخرى المحررة من قبضة الانقلابيين.

 

وعبر عن تطلع اليمن لأن تبذل روسيا مزيدا من الجهود ضمن مجموعة الدول الـ18 الراعية للتسوية السياسية في اليمن للضغط على طرفي الانقلاب للانصياع للقرارات الأممية الخاصة باليمن ووقف اعتداءاتهم على أبناء الشعب اليمني في مختلف أنحاء البلاد .

 

بدوره بارك السفير الروسي الانتصارات التي حققها الجيش في مدينة المخا.. مؤكداً أهمية استمرار التواصل والتنسيق حول القضايا السياسية والتنموية ومكافحة الإرهاب وغيرها من القضايا التي تهم البلدين وبأن بلاده مستعدة لتقديم كل دعم الممكن لليمن ..متمنيا أن يتوصل اليمنيون إلى حل سلمي عادل ينهي الصراع والاحتراب.
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