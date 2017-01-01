تقدم جديد لقوات الشرعية شمال تعز على وقع انتصارات ساحقة غربًا



حقق أبطال القوات المسلحة بمحافظة تعز تقدما في منطقة الاربعين في الجبهة الشمالية اليوم إثر معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

وأوضح قائد عمليات اللواء 170 دفاع جوي العقيد معاذ الياسري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن المواجهات لاتزال مستمرة وعنيفة في منطقة الاربعين بعد تقدم أبطال الجيش والسيطرة على محطة الكهرباء وجولة الاربعين ومقتل أكثر من 6 من عناصر المليشيا وإصابة العشرات.



وأكد أن المعركة مستمرة حتى تحرير محيط شارع الاربعين والاتجاه نحو وادي جديد والمناطق المجاورة .