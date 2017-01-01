تقدم جديد لقوات الشرعية شمال تعز على وقع انتصارات ساحقة غربًا
مأرب برس-تغطيات.
الثلاثاء 24 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 05 مساءً


حقق أبطال القوات المسلحة بمحافظة تعز تقدما في منطقة الاربعين في الجبهة الشمالية اليوم إثر معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.

 

وأوضح قائد عمليات اللواء 170 دفاع جوي العقيد معاذ الياسري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن المواجهات لاتزال مستمرة وعنيفة في منطقة الاربعين بعد تقدم أبطال الجيش والسيطرة على محطة الكهرباء وجولة الاربعين ومقتل أكثر من 6 من عناصر المليشيا وإصابة العشرات.

 

وأكد أن المعركة مستمرة حتى تحرير محيط شارع الاربعين والاتجاه نحو وادي جديد والمناطق المجاورة .

  وأشار الى أن المعارك اسفرت عن استشهاد ثلاثة من أبطال الجيش وإصابة خمسة أخرين .
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