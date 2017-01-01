

أفاد سكان محليون في تعز لمأرب برس باندلاع اشتباكات عنيفة وسط المدينة بين مسلحين يتبعون القيادي السلفي ابو العباس واخرين من جماعة "غزوان المخلافي" وكلاهما قيادات في المقاومة الشعبية.



مصادرنا في المدينة أكدت قيام ابو العباس بتطويق ومحاصرة مباني حكومية أبرزها أدارة الشرطة والبحث الجنائي وديوان عام المحافظة ومكاتب حكومية، واقتحم مسلحون يتبعونه قسم الجديري.

يأتي ذلك بحسب المصادر على خلفية قيام غزوان المخلافي بإختطاف صهر ابو العباس.

واستخدمت في الاشتباكات-المستمرة حتى اللحظة 3:00- اسلحة مختلفة بينها مضادات طيران، ما اثار حالة من الفزع لدى المدنيين الذين عبروا عن استيائهم الشديد لهذه التصرفات.



كما حرك ابو العباس آليات ومدرعات حصل عليها -لم يتم استخدامهن في أي جبهة قتال- لمحاصرة مباني حكومية.



وتحركت حملة امنية لمحاولة فض الاشتباكات،غير أن مسلحي ابو العباس هاجموا الحملة واستولوا على طقمين عسكريين فيما قصفت مدرعات تابعة لهم قسم الجديري.





يذكر أن اختطاف غزوان المخلافي لصهر ابو العباس واسمه "رضوان الكواتي "يأتي ردا على اختطاف ابو العباس لشقيق المخلافي.



وشُكلت، منتصف يناير الجاري، بمحافظة تعز (وسط اليمن)، لجنة لحل الإشكاليات العالقة في الجانب الأمني وخاصة ما حدث وسط المدينة، من اشتباكات-تجددت اليوم- بين عناصر يتبعون القيادي السلفي "ابو العباس" ومسلحين يتبعون غزوان المخلافي.

وتشكلت اللجنة خلال اجتماع عقده قائد محور تعز اللواء ركن خالد فاضل وضم قائد اللواء 22 ميكا ، العميد صادق سرحان، وقائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي، ووكيل المحافظة رشاد الأكحلي ونائب مدير الأمن المحمودي.

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