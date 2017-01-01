سلم سفير بلادنا لدى نواكشوط الدكتور سالم العرادة اليوم، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبدالعزيز أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة لبلادنا لدى نواكشوط.

وناقش السفير العراده مع الرئيس الموريتاني في اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي في نواكشوط ،أوجه التعاون المثمر القائم بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. بحسب وكالة الانباء سبأ.

واشاد السفير العرادة بالدور الريادي لجمهورية موريتانيا الشقيقة ودعمها ومساندتها لليمن وشرعيته الدستورية ..مؤكداً انه سيبذل كافة الجهود لتطوير العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.