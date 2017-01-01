

رفع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية تهنئة لالرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ولأبناء الشعب اليمني بالانتصارات التي حققها أبطال قوات الجيش والمقاومة الشعبية بدعم كبير من التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة باستكمال تحريرهم مدينة وميناء المخا وتأمين ممر باب المندب الدولي بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيا الانقلاب.

واكد الفريق الركن علي محسن في برقيته المضي قدماً تحت قيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية حتى استكمال تحرير آخر شبر من أرض الوطن من ميليشيا الانقلاب والإرهاب المأجورة والذين باعوا انفسهم للمشروع الإيراني التخريبي ودمروا البلاد وحاولوا ممارسة القرصنة على الممر الاسترتيجي في باب المندب واستهدفوا الملاحة الدولية.

وقال نائب رئيس الجمهورية "أن يوم النصر على هذه العصابات الاجرامية أصبح قريباً بفضل الله تعالي ثم بفضل دعم الأشقاء في التحالف العربي وتضحيات الأبطال المقاتلين في مختلف الجبهات والذين يرسمون ملامح النصر بدمائهم الزكية والطاهرة وإن النصر قادم وقريب بإذن الله".

فيما يلي نص البرقية...

فخامة الأخ الرئيس/ عبدربه منصور هادي

رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظكم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد

يطيب لي أن أرفع إلى فخامتكم ومن خلالكم لكل الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وفي مقدمتهم الأبطال المقاتلين المغاوير في مختلف الجبهات وإلى أبناء المخا وتعز الأحرار وكل أبناء الوطن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة الانتصارات العظيمة التي توجت اليوم بتحرير مدينة وميناء المخا واستكمال تأمين مضيق باب المندب الاستراتيجي في عملية السهم الذهبي والتي تتزامن مع انتصارات في مختلف الجبهات في نهم وبيحان وصرواح والجوف وعلب والبقع وميدي.

وهنا ومن خلالكم يافخامة الرئيس نسطر الشكر والتقدير للمقاتلين الأبطال والقادة الميامين والتحالف العربي بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجميع دول التحالف علي دعمهم وإسنادهم المستمر والمتواصل مؤكدين لفخامتكم المضي قدماً تحت قيادتكم الحكيمة حتى استكمال تحرير آخر شبر من أرض الوطن من ميليشيات الانقلاب والإرهاب المأجورة والذين باعوا انفسهم للمشروع الإيراني التخريبي ودمروا البلاد وحاولوا ممارسة القرصنة على الممر الاسترتيجي في باب المندب واستهدفوا الملاحة الدولية، مؤكدا أن يوم النصر على هذه العصابات الاجرامية أصبح قريبا بفضل الله تعالي ثم بفضل دعم الأشقاء في التحالف العربي وتضحيات الأبطال المقاتلين في مختلف الجبهات والذين يرسمون ملامح النصر بدمائهم الزكية والطاهرة وإن النصر قادم وقريب بإذن الله.

سائلا المولى عز وجل أن يتقبل الشهداء الأبرار في الفردوس الأعلى وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

أخوكم

الفريق الركن علي محسن صالح

نائب رئيس الجمهورية

ساهم معنا في نشر رابط قناة مأرب برس