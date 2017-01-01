أمهات المختطفين يطالبن بتجنيب قضية أبنائهن المسار السياسي وسرعة أطلاق سراحهم فورا



طالبت أمهات المختطفين المبعوث الأممي الخاص باليمن السيد اسماعيل ولد الشيخ بتجنيب قضية أبنائهن المختطفين والمخفيين قسراً المسار السياسي، وجعلها قضية إنسانية بالدرجة الأولى والإسراع في إطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً من سجون جماعة الحوثي وصالح المسلحة دون قيد أوشرط وتقديم الخاطفين للعدالة.

جاء ذلك في وقفة احتجاجية نفذتها رابطة أمهات المختطفين صباح اليوم الإثنين أمام مكتب الأمم المتحدة بالعاصمة صنعاء، رفعت فيها الأمهات لافتات تدين الصمت الدولي والإنساني تجاه قضية المختطفين والمخفيين قسراً في سجون الحوثيين.

وذكرت الأمهات في بيان لها أن قضية المختطفين والمخفيين قسراً ظلت لما يقارب العامين دون اهتمام دولي أو إنساني؛ ما أدى إلى إطالة عمر القضية دون حل، وشجع زيادة عمليات الاختطاف والتعذيب الممنهج بحق المختطفين الأبرياء.

وقال البيان أنه وللعام الثاني على التوالي يقبع الآلاف من المختطفين والمخفيين قسراً خلف قضبان سجون الحوثيين دون مسوغ قانوني يستوجب احتجازهم ناهيك عن اختطافهم وإخفائهم قسرا دون تبرير، بل تطور الأمر لقتل أكثر من سبعين مختطفا تحت التعذيب في سجون الحوثيين في عدد من محافظات الجمهورية، قضى أكثر من نصفهم في أقل من ثلاثة أشهر.

يذكر أن المبعوث الأممي-الذي غادر صنعاء في وقت سابق اليوم- سبق أن التقى بأمهات المختطفين في زيارة سابقة له للعاصمة صنعاء، سمع منهن معاناة أبنائهن المختطفين والمخفيين قسراً وذويهم، مطالبة منه العمل الجاد في سبيل إطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسراً من سجون الحوثيين.

#اوقفوا_التعذيب_في_اليمن

## StoptheTortureinYemen

#حرية_ولدي_أولا

#اخرجوا_عيالنا

# release_our_sons

ساهم معنا في نشر رابط قناة مأرب برس

# مأرب_ب ر س تيليجرام

ⓣ elegram.me/marebpress 1



@marebpress 1

نرحب بانضمامكم