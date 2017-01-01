مأرب برس ينشر نتائج قرعة تصفيات كأس أمم أسيا 2019 .. اليمن في المجموعة الأخيرة



اوقعت قرعة تصفيات كأس امم اسيا 2010 منتخبنا الوطني في المجموعة السادسة والأخيرة.



وتضم المجموعة الى جانب اليمن منتخبات "الفلبين والنيبال وطاجكستان" وفيما يلي توزيع المنتخبات:





نتائج قرعة تصفيات كأس أمم آسيا 2019 م ـ المجموعة الأولى :

- قيرغزستان

- الهند

- ميانمار

- مكاو

نتائج قرعة تصفيات كأس أمم آسيا 2019 م ـ المجموعة الثانية :

- كوريا الشمالية

- هونغ كونغ

- لبنان

- ماليزيا

نتائج قرعة تصفيات كأس أمم آسيا 2019 م ـ المجموعة الثالثة :

- الأردن

- فيتنام

- أفغانستان

- كمبوديا

نتائج قرعة تصفيات كأس أمم آسيا 2019 م ـ المجموعة الرابعة:

- عمان

- فلسطين

- المالديف

- بوتان

نتائج قرعة تصفيات كأس أمم آسيا 2019 م ـ المجموعة الخامسة:

- البحرين

- تركمانستان

- الصين تايبيه

- سنغافورة

نتائج قرعة تصفيات كأس أمم آسيا 2019 م ـ المجموعة السادسة :

- الفلبين

- طاجيكستان

- اليمن

- نيبال