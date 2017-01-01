معركة الساحل .. 24 ساعة عصيبة على الإنقلابيين حصدت نحو 80 قتيلا وعشرات الجرحى



أعلن مصدر عسكري يمني أن 80 من عناصر ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع لقوا مصرعهم وأصيب عشرات آخرون جراء قصف شنه طيران التحالف العربي ، و اشتباكات مع قوات الجيش في الساحل الغربي لمحافظة " تعز" جنوبي العاصمة صنعاء .

وقال المصدر في بيان صحافي إن الاشتباكات التي دارت خلال الأربع وعشرين الساعة الماضية في أطراف مديرية " ذوباب" والمناطق المحاذية لمدينة "المخا" الساحلية غرب محافظة "تعز" ، وبالتزامن مع الغارات الجوية المكثفة التي شنها طيران التحالف العربي أسفرت عن مصرع 80 من عناصر الميليشيات بينهم قيادات ميدانية وإصابة عشرات آخرين.