الجيش يسيطر على حرض وميدي بشكل كامل
مأرب برس - صنعاء
الإثنين 23 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 09 صباحاً

ارشيف

تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية مسنودة بالمدفعية السعودية من السيطرة وبشكل كامل على مديرية حرض الموازية للطوال السعودية ومديرية ميدي الساحلية بحسب ماذكرته قناة العربية .

وتكمن أهمية مديرية ميدي الساحلية في أنها المنفذ الأهم لتهريب الأسلحة من إيران إلى ميليشيات الحوثيين والمخلوع صالح، فيما تعتبر مديرية حرض مسرحا لانطلاق قذائف الانقلابيين التي تستهدف القرى الحدودية السعودية.

هذا وتعتبر عملية السيطرة على حرض وميدي تقدما لوجستيا هاما لقوات التحالف العربي وقوات الشرعية اليمنية.

هذا وتقهقرت ميليشيات الحوثيين إلى 40 كلم إلى داخل العمق اليمني، بحسب جولة لـ"العربية" في مديرية حَرَض اليمنية التي توضح سيطرة القوات الداعمة للشرعية عليها.

 
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