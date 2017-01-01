مقتل عشرات الإنقلابيين في 4عمليات على الحدود شاركت فيها "بدون طيار والإباتشي والمدفعية والمظليين"
مأرب برس-متابعات.
الأحد 22 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 08 مساءً


تصدت القوات السعودية المشتركة بمساندة طيران التحالف ومروحيات الأباتشي السعودية لأربع عمليات هجومية من قبل الميليشيات الحوثية وحرس المخلوع صالح قبالة جازان.

وأفادت مصادر اعلامية أن العمليات الهجومية نفذت تحديداً قبالة "جبل الفدنه - الكرس- المدبع - تبة خمران"، بدأت صباح اليوم واستمرت لمدة 7 ساعات متواصلة.

وأفادت مصادر أن القوات السعودية رصدت تحركات الإنقلابيين من خلال الطائرات بدون طيار والتقنيات الإلكترونية التي تمتلكها، والتي حددت مواقعهم

فيما قامت المدفعيات السعودية باستهداف تلك المواقع، خاصة قبالة جبل الفدنه والمدبع.

وساند طيران التحالف العمليات العسكرية على الأرض بقصفه مركبات عسكرية تابعه للميليشيات ومخازن أسلحة وذخائر، خبأتها الميليشيات قبالة تبة خمران.

فيما تمكنت وحدات المظليين والقوات الخاصة من قتل 9 عناصر من الميليشيات قبالة محور الكرس، بعد تبادل لإطلاق مباشر عبر الأسلحة.

مروحيات الأباتشي السعودية لعبت دوراً مهماً بقصفها مركبات عسكرية وعناصر من الميليشيات حاولوا تخطي الحرم الحدودي بين السعودية واليمن قبالة "الغاوية - والمطل"، إلا أن رصدها لتحركات العدو استهدافها الدقيق أنهى جميع مخططات الميليشيات.

حصيلة صد الهجوم بحسب مصادر عسكرية هو مقتل ما لا يقل عن 45 عنصراً من الميليشيات، وتدمير ما يزيد عن 8 مركبات عسكرية مع قصف طيران التحالف لمخازن أسلحة وذخائر تابعة للميليشيات.
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