اليمنيون قد يرون الكهرباء من جديد قريبًا !



أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري، عن توجيهات حكومية لوزارة الكهرباء بسرعة اصلاح خطوط نقل الطاقة مأرب - صنعاء، والعمل على إعادة التيار الكهربائي للعاصمة صنعاء وبقية المحافظات بصوره عاجلة.

وأوضح جباري في اجتماع مع رئيس هيئة الأركان العامة اللواء محمد علي المقدشي، ومحافظ صنعاء اللواء عبدالقوي شريف، ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء الدكتور احمد الموسائي، ووكيل محافظة مأرب علي الفاطمي، ان الميليشيا الانقلابية تقف عائقا أمام إصلاح خطوط نقل التيار الكهربائي في المناطق التي لازالت تحت سيطرتها.

وتعيش محافظات يمنية منذ نحو سنتين بلا كهرباء ،لتنتشر في الاسواق مبيعات الطاقة الشمسية كبديل لتعويض انقطاع التيار.

" جباري قال ان الحرب التي فرضتها المليشيا المتمردة دمرت الكثير من مؤسسات الدولة وعلى رأسها محطات توليد الكهرباء وخطوط نقل التيار وان الحكومة تعمل على توفير الخدمات الاساسية للمواطنين في عموم المحافظات بما فيها المحافظات التي لازالت تخضع لسيطرة الانقلابيين ".

وثمن جباري الجهود التي تقوم بها هيئة تنسيق التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية في الدفاع عن حقوق المواطنين.. داعيا في الوقت ذاته منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها الاتحاد العام لعمال اليمن ونقابات الموظفين الى القيام بدورها في الدفاع عن حقوق الموظفين وممارسة الضغط على مليشيات التمرد لتسليم كشوفات الموظفين والسماح بصرف مرتباتهم.

ساهم معنا في نشر رابط قناة مأرب برس

تيليجرام