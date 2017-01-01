معارك طاحنة في جبهة حمك بين إب والضالع خلفت قتلى وجرحى وقذائف الإنقلابيين تقتل 3 نساء



شهدت جبهة حمك بين إب والضالع صباح اليوم السبت معارك عنيفة بين القوات المسلحة اليمنية مسنودة برجال المقاومة الشعبية ومليشيات الحوثي صالح الأنقلابيه استخدمت فيها الاسلحة المتوسطة و الثقيلة.

وبحسب مصدر ميداني تحدث لمأرب برس تم تبادل الفصف المدفعي بين الطرفين وارتقى 4 شهداء من ابطال اللواء 30 مدرع. وهم

الجندي /صقر حسن الصيادي.

"الجندي / اسعد العماري.

الجندي /عبد السلام الحشائي.

الجندي /شمسان النهام.

فيما وجرح سبعه اخرين من رجال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية .

وسقط اكثر من 18قتيل من المليشيات الأنقلابية وجرح اعداد اخرى منهم اثناء رد مدفعية القوات المسلحة من اللواء 30 مدرع على مواقع اطلاق نيران المليشيات بجبل صناع ومنطقه العذارب ومفرق العجل وبيت القطيني بمديرية بعدان التابعة لمحافظة إب وتم تكبيدهم خسائر فادحه في العتاد والارواح .

الى ذلك استشهدت ثلاث نساء من قريه ذو الرخام الشرنمة السفلى التابعة اداريا لمديرية بعدان إب والمحادة لقعطبة الضالع وجرحت اخريات بقذائف مليشيات الحوثي صالح الأنقلابية المتمركزة بتبة قطني جراء استهداف المليشيا لسيارة كانت تقلهن اثناء عودتهن من احد مستشفيات إب في الطريق الرابطة بين مديرية بعدان ومديرية الشعر بمحافظة إب.

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