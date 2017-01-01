تواصل الاحتجاجات الغاضبة في قعطبة بالضالع والسبب إسقاط أسماء افراد بالمقاومة من كشوفات الدمج
مأرب برس-تغطيات.
الأحد 22 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 02 مساءً


يواصل لليوم الثاني على التوالي عدد من أفراد المقاومة الشعبية احتجاجاتهم في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

 

ونفذ أفراد من المقاومة الشعبية احتجاجات على خلفية إسقاط بعض افراد المقاومة من كشوفات ترقيم الدمج في الجيش والأمن في مديرية قعطبة.

 

 الاحتجاجات جاءت على خلفية قيام قائد اللواء 30 مدرع "معسكر الحمزة" عبدالكريم الصيادي رئيس اللجنة المكلفة بدمج رجال المقاومة الشعبية في الجيش والأمن بإسقاط أسماء رجال المقاومة في جبهة حمك من الكشوفات".

 

وشدد المحتجون على ضرورة ضم أسمائهم في كشوفات الترقيم، محذرين من أي خطوات قد تتجاهل رجال المقاومة المرابطون في مختلف المواقع.
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