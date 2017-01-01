تواصل الاحتجاجات الغاضبة في قعطبة بالضالع والسبب إسقاط أسماء افراد بالمقاومة من كشوفات الدمج



يواصل لليوم الثاني على التوالي عدد من أفراد المقاومة الشعبية احتجاجاتهم في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع.

ونفذ أفراد من المقاومة الشعبية احتجاجات على خلفية إسقاط بعض افراد المقاومة من كشوفات ترقيم الدمج في الجيش والأمن في مديرية قعطبة.

الاحتجاجات جاءت على خلفية قيام قائد اللواء 30 مدرع "معسكر الحمزة" عبدالكريم الصيادي رئيس اللجنة المكلفة بدمج رجال المقاومة الشعبية في الجيش والأمن بإسقاط أسماء رجال المقاومة في جبهة حمك من الكشوفات".

وشدد المحتجون على ضرورة ضم أسمائهم في كشوفات الترقيم، محذرين من أي خطوات قد تتجاهل رجال المقاومة المرابطون في مختلف المواقع.

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