بشرى سارة للموظفين في محافظة إب



أكد محافظ محافظة إب اللواء الركن عبدالوهاب الوائلي ان الحكومة سوف تصرف جميع موظفي محافظة اب في كافة المرافق المدنية أسوة بزملائهم في محافظات الجمهورية .

وقال اللواء الوائلي في تصر يحات نقلها المركز الإعلامي لمقاومة إب ان توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة احمد عبيد بن دغر " توجب على وزارتي المالية والخدمة المدنية البدء الفوري بتحويل مرتبات الموظفين في كافة المرافق المدنية عبر البريد وفروعه في مختلف المحافظات أو عبر بنك التسليف الزراعي أو عبر شركات الصرافة لضمان سرعة وصول المرتبات لمستحقيها، ودون تأخير".

وقال محافظ اب انه يجري التواصل مع مدراء المؤسسات بالمحافظة تجهيز كشوفات الرواتب استناداً الى ديسمبر ٢٠١٤ ، وسيتم مع وزارتي المالية والخدمة المدنية في العاصمة المؤقتة عدن لايصال المرتبات دون أية صعوبات للمواطنين الموظفين .

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