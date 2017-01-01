

يواصل الفنان اليمني عمار محمد تألقه في البرنامج الغنائي التنافسي ارب ايدول ،حيث تمكن من التأهل الى المرحلة القادمة.





وأجرى وكيل وزارة الشباب والرياضة صالح الفقيه، مساء السوم السبت ، اتصالاً هاتفياً بالمتسابق عمار محمد المشترك في البرنامج الفني "اراب ايدول ".

وهنأ الفقيه سفير الاغنية اليمنية عمار محمد بتألقه الكبير خلال الحلقات الماضية ، مشيداً بحضوره القوي والمتميز كممثل للشباب اليمني المبدع رغم الظروف التي تمر بها البلاد ، منوهاً انه يحظى بإعجاب الملايين من المتابعين داخل الوطن وخارجه .

وعبر الفقيه عن تمنياته له بالتوفيق واكمال مسيرته فى "اراب ايدول" والوصول الى النهائيات والفوز باللقب والتي يحلم بها اليمنيون لتتويج الاغنية اليمنية الساحرة والأصيلة ، ناقلاً له تحيات وزير الشباب والرياضة نايف البكري.

وعبر عمار محمد عن سعادته البالغة للاهتمام الرسمي والشعبي الذي يتلقاه في البرنامج،معبراً عن أمنياته في ان يرفع راس اليمن والأغنية اليمنية في المسابقة الغنائية العربية.

وللتصويت للمتسابق عمار محمد من داخل اليمن إرسال الرقم 14 برسالة قصيرة من شبكة إم تي إن الى الرقم (1742) ، وشبكة يمن موبايل الى الرقم (87601) وسبأفون الى الرقم (5280)، وشبكة الى عبر الرقم (8085) ،ومن المملكة العربية السعودية ارسال الرقم 14 برسالة قصيرة من شبكة اس تي سي الى الرقم (848801) وشبكة موبايلي الى الرقم (640053)، وشبكة زين الى الرقم (745512) .

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