الحوثيون يحذرون السفن التجارية من المرور في الممر الدولي "مضيق باب المندب"
مأرب برس - صنعاء
الأحد 22 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 01 صباحاً

حذرت جماعة الحوثي، اليوم السبت، السفن التجارية من المرور في مضيق باب المندب الاستراتيجي، إلا بعد تشغيل جهاز التعارف الدولي حفاظا على سلامتها، متوعدة التحالف العربي بالرد على أي قصف من بوارجه التي تستخدم الممرات الدولية.

وقالت القوات البحرية والدفاع الساحلي، الموالية للحوثيين، في بيان لها، إن "بوارج التحالف تستخدم الممرات الدولية لقصف أهداف مدنية، ما يشكل خطراً كبيراً على الملاحة الدولية في مياه البحر الأحمر".

وأكد البيان، الذي نقلته وكالة "سبأ" الحوثية "جاهزية القوات للرد على أي قصف من بوارج تحالف العدوان تحت أي ظرف".

ولم يقتصر التحذير على البوارج الحربية التابعة للتحالف، حيث حذر البيان أيضاً السفن التجارية "من المرور في الممر الدولي (مضيق باب المندب) إلا بعد تشغيل جهاز التعارف الدولي حفاظاً على سلامتها".

وتسيطر قوات موالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والتحالف العربي على مضيق باب المندب منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015، لكن الحوثيين يسيطرون على مناطق تطل على ممرات السفن في الشريط الساحلي للبحر الأحمر.

ويتزامن تحذير الحوثيين مع تصاعد المعارك التي تشنها القوات الحكومية على معاقلهم في المخا وذوباب، بالقرب من مضيق باب المندب؛ حيث تحرز القوات اليمنية الحكومية مكاسب كبيرة بمساندة من بوارج التحالف العربي المتواجدة في البحر الأحمر، وكذلك المقاتلات الحربية.

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