

حققت قوات الشرعية تقدما جديدا شرق صنعاء وحررت مواقع استراتيجية وقطعت خطًا للإمداد على الإنقلابيين.





وفي التفاصيل تمكن افراد من ا اللواء 310 في القوات المسلحة-لواء كان يقوده الشهيد حميد القشيبي ومقره بعمران- تمكنوا من التقدم نحو قرية "ضبوعة" .



مصادر ميدانية أفادت لمأرب برس بتمكن القوات من تحرير الجبال المطلة علي "ضبوعة" وتم قطع خط امداد الإنقلابيين من الميمنة بالكامل .



واندلعت المعارك بحسب المصادر مع الساعات الاولى من اليوم السبت وتم قتل واسر العشرات من الإنقلابيين.



فيما تم استعادة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

قرية ضبوعة باتت مع هذا التقدم لقوات الشرعية محاصرة وفي مرمى نيران الجيش وتوقع باستكمال تحريرها في الساعات القادمة.



وفي حصيلة غير نهائية سقط اربعة قتلى من الإنقلاببين وتم اسر ثلاثة آخرين.

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