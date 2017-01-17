بالفيديو.. قصة عامل يمني أبهر السعوديين وضرب مثالا في الاخلاق والشهامة اليمنية
مأرب برس - غرفة الأخبار
الخميس 19 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 08 مساءً

ضرب عامل يمني يعمل في محطة لخدمة السيارات على طريق الدمام الرياض، مثالاً للأمانة وحسن الخلق، حيث أعاد مبلغاً مالياً وقدره 150 ألف ريال لسعودي نسيه أسفل مقعد سيارته.

وأعرب السعودي صاحب السيارة ويدعى فيصل عن سعادته وامتنانه للشاب الأمين في مقطع فيديو نُشر على يوتيوب، مادحاً نزاهة العامل الذي كان بإمكانه أن يأخذ المال دون علم أحد، لاسيما وأن صاحب السيارة لم يتذكر المبلغ إلا بعدما أعاده العامل له.

وشكر المواطن العامل والمسؤول عن المحطة على أمانتهما، وإعادة المبلغ له مثنياً على أمانتهما، مبيناً بأن هذا جاء يعتبر إهمالاً منه ولو لم يجد هذا الشخص الأمين لضاع هذا المال.

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