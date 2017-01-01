سيارات الإنقلابيين تدهس المواطنين في إب والضحية الجديدة طفلين أحدهما فارق الحياة



توفي طفل ظهر اليوم الخميس واصيب اخر في حادثة دهس جديدة من بطقم غسكري يقل مسلحين انقلابيين ويبتع مشرف حوثي يكنى ب (أبو طعفش) أثناء مروره مسرعا وسط سوق الليل التابع لمديرية بعدان شرق محافظة إب .





مصادر محلية نقلت عن مواطنين كانوا متواجدين في سوق الليل - وهو سوق شعبي - مشاهدتهم لطقم حوثي يستقله مشرف الحوثيين في عزلة العذارب ونقيل الخشبة بمديرة بعدان ،وهو يدهس طفلين دون الالتفات للضحايا .



وأكدت مصادر طبية وصول الطفلين جريحين الى احد مشافي مدينة إب وتوفي احدهما متأثرا بجروحه بينما يرقد الثاني في العناية المركزة .

وكشفت المصادر عن اسماء الضحايا وهما صلاح على صالح الماطري ارتقى شهيد من ابناء منطقة قرية الحجفار بالعود وعادل المقيبعي مصاب وهو من قرية الضيعة بيت القطيني مديرية بعدان .



وكانت طفلة قد وصلت مصابة بجروح قبل يومين الى هيئة مستشفى الثورة بإب بعد تعرضها لحادثة دهس من قبل سيارة يستقلها مسلحين تابعين لمليشيات الحوثي وسط مدينة إب

ويأتي دهس اطقم المليشيا الانقلابية للطفلين اليافعين ضمن تنامي ظاهرة حوادث الدهس التي برزت مؤخرا بمحافظة إب وبحسب مصادر طبية فقد وصل خلال الاسبوع الماضى إلى هيئة مستشفى الثورة بالمدينة قرابة 15حالة اصابة مختلفة لمدنيين جراء عمليات صدم ودهس قام بها سائقو أطقم وسيارات تتبع مليشيات الحوثي صالح الانقلابية .



ولا يزال بعض المصابين يرقدون بالمشافي فضلا عن حالات دهس وصلت الى مشافي اخرى تسيطر عليها المليشيا الانقلابية وتحاط بعملية تكتم اعلاميا .