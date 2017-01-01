أباتشي التحالف تقتل 21 انقلابيًا بينهم "مسئول الاستطلاع" في جبهتي حرض وميدي
مأرب برس-خاص.
الخميس 19 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 07 مساءً


قتل ٢١ وجرح ١١ آخرون من عناصر الانقلابيين بينهم مسؤول الاستطلاع في جبهة ميدي بمحافظة حجة في قصف لطيران الأباتشي التابع للتحالف العربي.

ونقل المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في منشور على فيسبوك- رصده مأرب برس- نقل عن مصدر عسكري قوله إن طيران الأباتشي شن ضربات عدة على مواقع المليشيا في كل من جبهتي حرض وميدي يوم الثلاثاء والأربعاء قتل خلالها ٢١عنصراً من عناصر المليشيا، وجرح ١١ آخرين بينهم مسؤول الاستطلاع في جبهة ميدي.

كما دمر طيران الأباتشي أيضاً مخزن سلاح في حرض وآخر في مزارع الخضراء جنوب ميدي، بالإضافة إلى تدمير كميات كبيرة من الألغام والذخائر.

ودمر طيران الأباتشي كذلك مدفعاً تابعاً للمليشيا في مزارع الخضراء.

وفي سياق متصل قتل اثنان من عناصر المليشيا ودمر مدفع بي عشرة تابع للمليشيا في قصف لمدفعية الجيش في مزارع الخضراء جنوب مدينة ميدي بمحافة حجة.
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