

قتل ٢١ وجرح ١١ آخرون من عناصر الانقلابيين بينهم مسؤول الاستطلاع في جبهة ميدي بمحافظة حجة في قصف لطيران الأباتشي التابع للتحالف العربي.

ونقل المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة في منشور على فيسبوك- رصده مأرب برس- نقل عن مصدر عسكري قوله إن طيران الأباتشي شن ضربات عدة على مواقع المليشيا في كل من جبهتي حرض وميدي يوم الثلاثاء والأربعاء قتل خلالها ٢١عنصراً من عناصر المليشيا، وجرح ١١ آخرين بينهم مسؤول الاستطلاع في جبهة ميدي.





كما دمر طيران الأباتشي أيضاً مخزن سلاح في حرض وآخر في مزارع الخضراء جنوب ميدي، بالإضافة إلى تدمير كميات كبيرة من الألغام والذخائر.

ودمر طيران الأباتشي كذلك مدفعاً تابعاً للمليشيا في مزارع الخضراء.