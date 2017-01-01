تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين قيادة محور تعز وإدارة أمن المحافظة



اقرت اللجنة الأمنية في محافظة تعز، حزمة من الإجراءات التي تهدف الى فرض الأمن بالمدينة بالتعاون مع الحملة الأمنية والشرطة العسكرية، وتحت قيادة محور تعز.

وترأس قائد محور تعز نائب رئيس اللجنة الأمنية اللواء الركن خالد فاضل، اليوم اجتماعا ضم وكيل المحافظة رشاد الأكحلي ومدير شرطة تعز العميد محمود المغبشي وعمليات المحور العقيد عدنان رزيق وأعضاء الحملة الأمنية ممثلي الألوية، لمناقشة الترتيبات الأمنية في المحافظة وتفعيل دور الحملة الأمنية.

وأشاد قاد محور تعز، بدور وحدات الجيش والامن، في سبيل ارساء دعائم الأمن..مشددا على ضرورة العمل وفق مؤسسات الدولة من خلال إسناد وردف إدارة الأمن وفرضه في المدينة.

واقر الاجتماع تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين قيادة المحور، وإدارة عام شرطة تعز، لمزاولة مهام الحملة الأمنية، وتمكين الجهات الرسمية بالإشراف المباشر على الإيرادات وفق خطة مدروسة..مشدداً على التعامل بحزم تجاه كل من تسول له نفسه الإخلال بالوضع الأمني والاعتداء على الممتلكات العامة وممتلكات المواطنين.