أبرز ما خرج به اجتماع استثنائي عقدته الحكومة في عدن وناقش عددا من القضايا الهامة



عقد مجلس الوزراء اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً استثنائياً له برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد عبيد بن دغر لمناقشة عدداً من القضايا الهامة.

وفِي بداية الجلسة تحدث رئيس الوزراء عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية في بلادنا..مشيراً إلى ان الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير كافة الخدمات إلى المواطن،وأن الحكومة حريصة على دفع رواتب موظفي الدولة في كل المؤسسات والمرافق في جميع المحافظات رغم تعنت الانقلابين في تسليم كشوفات رواتب الموظفين في المحافظات التي يسيطرون عليها .

وقال الدكتور بن دغر"من منطلق واجبنا الوطني ومسؤولياتنا تجاه كل الشعب اليمني سنعمل على ايصال رواتب الموظفين للتخفيف من معاناتهم التي فرضتها مليشيا الحوثي وصالح في حربها العبثية على شعبنا"..مؤكداً أن الإرادة الوطنية في سبيل استعادة الدولة وتنفيذ المشروع الوطني في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتأسيس الدولة الاتحادية سوف تنتصر لا محالة.

وعبر المجلس عن شكره لدولة قطر الشقيقة على دعمها لبلادنا في مجال الكهرباء بعد وصول الستين ميقا للعاصمة المؤقتة عدن، كما شكر الدول التي تقف وتساند بلادنا في هذه الضروف التي يعيشها شعبنا جراء الحرب الهمجية التي شنتها مليشيا الحوثي وصالح على الدولة..مشيداً بالتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وباقي دول التحالف.

وحث المجلس وزارة الكهرباء بسرعة تركيب التوربينات المقدمة من دولة قطر الشقيقة وذلك لكي تساهم في الحد من ساعات انقطاع التيار الكهربائي وسرعة إنجاز المشاريع المحاطة اليهم .

واستمع المجلس إلى تقرير من وزارة الشئون القانونية حول اعتماد موازنة الأتعاب والمصاريف القضائية وتشكيل لجنة وزارية لمتابعة قضية مجموعة بكين للبناء الحضري، كما استمع من نائب وزير الشئون القانونية احمد المحروقي اعتماد طباعة الجريدة الرسمية ،وحيال ذلك قرر المجلس ادراج اعتماد موازنة الأتعاب والمصاريف القضائية الى موازنة الدولة عام 2017 ،وتشكيل لجنة وزارية لمتابعة قضية مجموعة بكين للبناء الحضري مكونة من وزارة الشئون القانونية ووزارة النقل ووزارة المالية والهئية العامة للطيران المدني والأرصاد والامانة العامة لمجلس الوزراء، وأقر المجلس طباعة الجريدة الرسمية.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير التعليم العالي الدكتور حسين باسلامة حول المساعدة المالية للطلاب المبتعثيين في الخارج،واقر صرف المستحقات في باقي الدول على ان تسلم دفعة واحدة،كما اتخذ المجلس قرار إيقاف الابتعاث ويستثنى من ذلك منح التبادل الثقافي.

واستعرض وزير الثقافة مروان دماج البرنامج التنفيذي للتعاون بين اليمن ومصر للاعوام 2017و2020 ووافق عليه المجلس على ان ترفع اللجنة تقريرها لمجلس الوزراء .

كما أقر المجلس إستكمال مشروع مستشفى 22 مايو بحديبو محافظة أرخبيل سقطرى والمتعثر لأكثر من خمس عشر عام بمبلغ وقدرة مئتين وتسعة وخمسون مليون ريال .

وناقش مجلس الوزراء تخفيض الرسوم الجمركية في ميناء عدن وكافة الموانئ ،واحال الموضوع إلى وزارتي المالية والنقل لاتخاذ الأجراءات الازمة وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.