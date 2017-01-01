طهران تغازل الرياض وتعرض عليها المصالحة والتعاون بشأن اليمن وسوريا
مأرب برس-متابعات خاصة.
الأربعاء 18 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 07 مساءً


قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن إيران والمملكة العربية السعودية يجب أن يعملا معا للمساعدة على إنهاء الصراعات في سوريا واليمن بعد التعاون بنجاح بشأن لبنان العام الماضي.

   

وقال ظريف في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس اليوم الأربعاء "لا أرى سببا في أن تكون هناك سياسات عدائية بين إيران والسعودية-في اشارة ضمنية الى رغبة طهران بالمصالحة مع الرياض ،ويتابع: حقيقة يمكننا العمل معا لإنهاء الأوضاع المأساوية لشعوب سوريا واليمن والبحرين وغيرها من دول المنطقة."

   

واضاف "تمكنت إيران والسعودية من وقف عرقلة عملية الانتخابات الرئاسية في لبنان. حققنا نجاحا."

  وكان ميشال عون انتخب رئيسا للبنان العام الماضي. وعون حليف وثيق لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران. ورحبت طهران بانتخابه واعتبرته انتصارا لحزب الله.

ولا تعكس تصريحات مسئولين ايرانيين تصرفات طهران على الأرض ،كما تتناقض تصريحاتهم بين فترة واخرى تحديدا فيما يخص العلاقة مع السعودية.
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