خطة مرسومة لاقتحام صنعاء من عدة محاور والجيش يتوعد الإنقلابيين "ستندمون"
مأرب برس-صنعاء.
الأربعاء 18 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 07 مساءً


قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة إن وحدات الجيش تحقق انتصارات مستمرة في مختلف الجبهات، وتحرز تقدمات في محافظات: صنعاء وتعز والجوف ومأرب وصعدة وشبوة وحجة والضالع.

 

وأشار العميد الركن عبده مجلي في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن هناك تطور في الموقف العسكري للجيش بمحافظة تعز، حيث تم صد وتدمير ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية في عدة جبهات بمدينة تعز، وهناك تقدم في جبهة الوازعية وتقدم باتجاه مركز المديرية

 

الشقيراء، وكذلك في جبهة مقبنة باتجاه الخط الرئيسي الرابط بين محافظتي الحديدة وتعز.

 

مضيفا أن وحدات الجيش تقدمت إلى ما بعد منطقة الجديد في جبهة ذوباب، ويفصلها 15 كيلو متر عن مدينة وميناء المخا.

   

وقال العميد مجلي إن وحدات الجيش تمكنت من تحرير عدد من المواقع والجبال الاستراتيجية بمنطقة نهم شرق صنعاء، مشيرا أن ذلك التقدم يحقق قطع طرق الامداد عن الميليشيات ويحقق التقرب نحو مديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء.

   

وأضاف الناطق الرسمي للجيش إن هناك جبهات جديدة ستفتح في أماكن عديدة لم يتوقعها الانقلابيون، وسيندم تحالف الحوثي والمخلوع على أنهم تمردوا وانقلبوا على الشرعية والمرجعيات الاساسية المتمثلة في المبادرة الخليجية والقرار الدولي رقم 2216 ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

 

مشيرا أن القوات في دخولها إلى مدينة صنعاء ستدخل من عدة محاور ومن عدة اتجاهات حسب الخطة المرسومة.
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