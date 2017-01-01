مستجدات المعارك على الحدود اليمنية السعودية

شهد الشريط الحدودي السعودي اليمني في قطاع جازان خلال الـ24 ساعة الماضية هدوءا نسبيا مقارنة بالأيام الماضية.

وقد قصفت مدفعية القوات السعودية بشكل متقطع تحركات لمليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح مستهدفة منصات إطلاق قذائف الهاون وصواريخ الكاتيوشا التي تستهدف الأراضي السعودية.

وبحسب "الجزيرة نت" فقد استهدفت مروحيات الأباتشي تحركات لمليشيا الحوثي حاولت التسلل إلى حدود المملكة.

وكانت مصادر عسكرية سعودية أعلنت أمس الأحد مقتل عشرة من الحوثيين في إثر استهدافهم بطيران الأباتشي أثناء محاولتهم الاقتراب من الشريط الحدودي السعودي اليمني في قطاعي جازان ونجران جنوبي المملكة.

كما قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية إن أحد المراكز الحدودية المتقدمة في نجران تعرض لإطلاق نار كثيف وقذائف عبر الحدود، مما أدى إلى مقتل عريف بحرس الحدود.

وشهدت الحدود خلال الأيام الماضية محاولات تسلل متكررة من قبل عناصر الحوثيين وقوات صالح جرى صدها من قبل المدفعية السعودية وطيران الأباتشي التابع للجيش السعودي.

ويشن التحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ مارس/آذار 2015 عمليات عسكرية في اليمن ضد الحوثيين والقوات الموالية لصالح استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي التدخل عسكريا لمنع سيطرتهم على كامل البلاد.