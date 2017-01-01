جوارديولا يتلقى أثقل هزيمة في مسيرته التدريبية
مأرب برس-متابعات.
الأحد 15 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 08 مساءً


تلقى المدير الفني لنادي مانشستر سيتي "جوسيب جوارديولا " هزيمة مذلة أمام فريق إيفرتون ، وبنتيجة قوامها أربعة أهداف نظيفة دون مقابل ضمن مباريات الاسبوع 21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز .

وتعد هذه الهزيمة الأثقل في مسيرة جوارديولا التدريبية في بطولات الدوري، فلم يسبق له الهزيمة برباعية نظيفة سواء في الليجا أو البوندسليجا أو حتى البريميرليج.

 

وكان جوارديولا قد تلقى أكثر من هزيمة برباعية لكن فريقه كان يسجل هدف على الأقل، وذلك مثلما حدث في مواجهة بايرن ميونخ وفلوفسبورج الموسم الماضي عندما انتصر الأخير برباعية مقابل هدف، ومباراة السيتيزنز وليستر سيتي هذا الموسم أيضاً، حيث انتهت بفوز رجال المدرب رانييري بنتيجة (4-2).

  كذلك تلقى جوارديولا الهزيمة برباعية نظيفة أمام ريال مدريد، لكن تلك الخسارة كانت في بطولة دوري أبطال أوروبا وليس في الدوري.
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