

يخوض الجيش اليمني والمقاومة - مدعوماً بطائرات التحالف - معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح منذ الفجر باتجاه ميناء المخا، وفق مصادر عسكرية يمنية ميدانية.

كما شنت طائرات التحالف، بحسب المصادر ذاتها، عشرات الغارات على مواقع وتجمعات المتمردين في مناطق المخا والوازعية، إضافة إلى غارات مكثفة على شمال منطقة العمري في ذباب، مخلفة خسائر مادية وبشرية كبيرة في صفوف الميليشيات.

كذلك أحكمت قوات الجيش سيطرتها بشكل كامل على منطقة الجديد شمال غربي مثلث العمري.

وشنت طائرات التحالف أربع غارات على تجمعات للانقلابيين في جبل الصيباره بمركز الشقيراء بالوازعية، فيما شنت 10 غارات استهدفت قوات الدفاع الساحلي للميليشيات في منطقة الجبانة في محافظة الحديدة غرب اليمن، وأربع غارات استهدفت تجمعاً للحوثيين في الكلية البحرية في منطقة الكثيب شمال مدينة الحديدة.





وسيطر الجيش اليمني اليوم على مواقع جديدة في منطقة الساحل العربي لمحافظة تعز وسط البلاد.

وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز :" إن قوات الجيش الوطني حررت منطقة الجديد بعد منطقة العمري، وواصلت تقدمها من ثلاثة محاور باتجاه المخا غرب تعز، بعد معارك عنيفة ومستمرة ضد الحوثيين وقوات المخلوع صالح منذ الليلة الماضية".



وواصلت قوات الجيش الوطني اليمني تقدمها، بمساندة التحالف العربي، على الساحلي الغربي لمحافظة تعز، فيما وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة.

وذكرت مصادر عسكرية، الأحد، أن قوات الجيش سيطرت امس على قرية المعقر الواقعة على مشارف منطقة الجديد في مديرية المخا.

وأشارت المصادر إلى أن قوات عسكرية كبيرة تتكون من مئات المقاتلين وعشرات العربات والآليات العسكرية وصلت إلى منطقة ذوباب التي تم السيطرة عليها وتأمينها، بهدف مواصلة العملية العسكرية لتحرير الساحل الغربي لتعز، التي انطلقت قبل 8 أيام.

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