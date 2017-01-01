

استهجن مصدر في التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة البيضاء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وبعض الاشخاص في شبكات التواصل الاجتماعي من ما وصفه امتهان للكذب ومحاولة تضليل للرأي العام عن ما أسموه اتفاق سلام بين الإصلاح والانقلابيين في المحافظة.

واستغرب المصدر في بيان وصل مأرب برس من تزوير الحقائق ومحاولة حشر اصلاح البيضاء في لقاء ضم العديد من الخطباء والدعاة من مختلف الجماعات بدعوة من القائم بأعمال مدير عام مكتب الاوقاف والارشاد بالمحافظة لمناقشة تداعيات مشكلة اقتحام الحوثيين لمسجد التوحيد والاعتداء على المساجد بالمحافظة ، وتم عمل محضر بذلك .

وسخر المصدر من إيراد اسم أمين المكتب التنفيذي للإصلاح في البيضاء الشيخ محمد ناصر الطهيف بالرغم انه خارج البلاد منذ قرابة سنتين.

وأوضح المصدر بأن الحاضرين في اللقاء الذي تم تسريب صورة مجتزءة منه ومن زاوية محددة في بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل ، فوجئوا بحضور المحافظ المعين من قبل الانقلابيين ومرافقين معه رغم انه لم يكن مدعوا للقاء ؛ وقام إعلام الانقلاب بالترويج كذبا ان اللقاء كان للتنديد بما يسمونه العدوان، فيما اتجه الإعلام الكيدي المسخر هذه الأيام للإساءة لمكونات الشرعية ومنها الاصلاح نحو الترويج على أنه اتفاق بين الاصلاح والانقلابيين .

ولفت المصدر إلى خطورة تقبل التسريبات والأكاذيب والتهم وزعزعة الثقة الصادرة من اعلام تحالف الانقلاب التي تستهدف كافة مكونات الشرعية، مشيراً إلى أن من ينتهج هذا السلوك إنما يقدم خدمة مجانية للحوثي والمخلوع صالح .

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