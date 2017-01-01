قام مستشار رئيس الجمهورية وزير الدولة محمد بن موسى العامري بزيارة للمواقع الامامية في جبهة بيحان بمحافظة شبوة (شرقي اليمن).

مصادر عسكرية قالت لـ"مأرب برس"، ان العامري زار مواقع اللواء ٢٦، والتقى باللواء الركن مفرح بحيبح قائد اللواء، وقدم له التعازي في استشهاد نجله راشد الذي استشهد في معارك بشبوة.

واشاد العامري بالتضحيات البطولية العظيمة التي يقدمها ضباط وافراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، التي تسطر ملحمة من ملاحم اليمنيين العظيمة في سبيل العزة والكرامة واستعادة الدولة اليمنية، كما أشاد بما تحقق من انجازات وانتصارات في هذه الجبهة.

من جانبه رحب اللواء مفرح بحيبح قائد اللواء ٢٦ بسعادة المستشار والوفد المرافق له ، مؤكدا عزمه ومعه جميع ضباط وافراد اللواء والمقاومة الشعبية على مواصلة الاعمال العسكرية البطولية ضد مليشيا الحوثي والمتحالفين معها حتى تحرير كامل التراب الوطني واستعادة الدولة والجمهورية.

وأشار بحيبح الى انهم على اتم الاستعداد للتضحية بالروح والمال حتى يتحقق للوطن امنه واستقراره .

رافق الوزير خلال الزيارة كلا من، العميد الركن احمد علي الحميقاني مدير عام شرطة محافظة البيضاء وناصر علي الشليلي عضو رابطة الاعلاميين اليمنيين ، وعبدربه الوحيشي، والشيخ علي عويضان .