الحوثيون يعدمون ضابطا موالِ للمخلوع صالح بتهمة الخيانة

أعدم الحوثيون ضابطاً في قوات الحرس الجمهوري اليمني الموالية للمخلوع صالح، أمس الأربعاء، في بلدة المخا على ساحل البحر الأحمر، عقب اتهامه بالخيانة ومحاولة سحب قواته من المواجهة.

وأعلنت مصادر يمنية وثيقة أن "ميليشيات الحوثي أعدمت ضابطاً رفيعاً يدعى مسعد سعيد الشرسي من قوات الحرس الجمهوري الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح، عقب محاولته سحب قوات كان يقودها في بلدة المخا عقب مقتل 9 منهم، لكن ميليشيات الحوثي نفذت فيه إعداماً ميدانياً أمام ضباط آخرين بتهمة الخيانة".

وأكدت المصادر أن "الحوثيين حذروا عناصر الحرس الجمهوري الموالية لصالح من مغبة الانسحاب"، مشيرة إلى "أن المشرف على محافظة تعز أبلغ المحافظ المعين من قبل الانقلابيين عبده الجندي بعملية تصفية الضابط ".