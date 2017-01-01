نقل عينات من جثمان الصحفي اليمني محمد العبسي إلى الأردن
مأرب برس - صنعاء
الأربعاء 11 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 09 مساءً

أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين أن تشييع الصحفي محمد العبسي سيكون الجمعة القادمة بعد نقل عينات من جسمه إلى الأردن للتأكد من أسباب الوفاة المفاجئة.

وأكد محمد شبيطة الأمين العام لنقابة الصحفيين اليمنيين أن جثمان الصحفي العبسي سيوارى الثرى بمقبرة الشهداء في منطقة سواد حنش بالعاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وذكر في صفحته على الفيسبوك أن عملية الدفن جاءت بعد عملية التشريح واستكمال الاجراءات الخاصة بنقل عينة من أجزاء الجسم المختلفة إلی الخارج ووصول العينة إلی العاصمة الاردنية عمان مساء اليوم الأربعاء.

وأكد أن العينات وصلت إلى مركز الأدلة الجرمية الأردنية وذلك للفحص ومعرفة أسباب الوفاة.

وأثارت وفاة الصحفي العبسي المفاجئة قبل أسبوعين الشكوك بتعرضه للتسميم بسبب تحقيق يجريه حول فساد قيادات تابعة لجماعة الحوثي في مجال النفط.

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