نقل عينات من جثمان الصحفي اليمني محمد العبسي إلى الأردن

أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين أن تشييع الصحفي محمد العبسي سيكون الجمعة القادمة بعد نقل عينات من جسمه إلى الأردن للتأكد من أسباب الوفاة المفاجئة.

وأكد محمد شبيطة الأمين العام لنقابة الصحفيين اليمنيين أن جثمان الصحفي العبسي سيوارى الثرى بمقبرة الشهداء في منطقة سواد حنش بالعاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وذكر في صفحته على الفيسبوك أن عملية الدفن جاءت بعد عملية التشريح واستكمال الاجراءات الخاصة بنقل عينة من أجزاء الجسم المختلفة إلی الخارج ووصول العينة إلی العاصمة الاردنية عمان مساء اليوم الأربعاء.

وأكد أن العينات وصلت إلى مركز الأدلة الجرمية الأردنية وذلك للفحص ومعرفة أسباب الوفاة.

وأثارت وفاة الصحفي العبسي المفاجئة قبل أسبوعين الشكوك بتعرضه للتسميم بسبب تحقيق يجريه حول فساد قيادات تابعة لجماعة الحوثي في مجال النفط.