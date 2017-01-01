عاجل: اندلاع اشتباكات عنيفة في "ميفعة عنس" بعد مداهمة حوثية والتعزيزات تتوافد الى المنطقة
مأرب برس - خاص
الأربعاء 11 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 08 مساءً

نفذت مليشيا الحوثي بمحافظة ذمار (شرق العاصمة صنعاء)، اليوم الاربعاء، حملة عسكرية استهدفت قرية حصن قديد بمديرية ميفعة عنس.

مصادر محلية أكدت لـ"مأرب برس"، ان ثلاثة أطقم حوثية ومدرعة عسكرية اقتحمت، الاربعاء، قرية حصن قديد بمديرية ميفعة عنس ، بحجة البحث عن مطلوبين.

وأشارت المصادر الى ان مسلحي الحوثي حاولو اعتقال عدد من اهالي القرية، لكن الاهالي رفضو ذلك، الامر الذي ادى الى اندلاع اشتباكات أسفرت عن جرح عدد من مسلحي الحوثي.

وأوضحت المصادر إن الاشتباكات لازالت مستمرة بين الطرفين حتى لحظة كتابة الخبر (8: مساء)، لافتة الى تعزيزات حوثية تتوافد الى المنطقة.

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