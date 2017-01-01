مستجدات تعز.. المعارك محتدمة في "ذوباب" و"الأحكوم" و"الوازعية" و"عصيفرة" والحوثيون يقصفون "كهبوب" و"المواسط"
مأرب برس - خاص
الأربعاء 11 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 07 مساءً

لليوم الخامس على التوالي، تستمر العملية العسكرية "الرمح الذهبي" في الساحل الغربي لتعز بدعم من مقاتلات التحالف.

مصادر عسكرية قالت أن الجيش الوطني شدد، الاربعاء، من قصفه على مواقع الانقلابيين في السيمال، والجديد، والمعقر شمال ذُباب.

وأشارت الى ان الحوثيون قصفو مواقع القوات الشرعية في كهبوب غرب المضاربه بمحافظة لحج وجبال العمري المطلة على معسكر العمري بصواريخ الكاتيوشا.

الى ذلك، تعرضت الأحياء ومواقع القوات الشرعية شرقي مدينة تعز لقصف من قبل الانقلابيين فيما شهدت منطقة الزنوج وعصيفرة شمالي تعز مواجهات.

وشنت قوات الجيش الوطني هجوماً على مواقع ميليشيات الحوثي وصالح في المرتفعات المطلة على مفرق الوازعية غربي تعز، ما أسفر عن مقتل ثلاثة من المتمردين.

وكانت مصادر عسكرية أعلنت أن القوات الشرعية أصبحت على مقربة مِن مفرق الوازعية غربي تعز بعد أن تمكنت من السيطرة على بعض المرتفعات وأجزاء كبيرة من سلسلة جبال غباري الذي يطل على أجزاء من الوازعية وأيضاً مقبنة حيث الطريق الرابط بين تعز والحديدة.

وتجددت المواجهات بين القوات الشرعية والمليشيات الانقلابية في منطقة الأحكوم بمديرية حيفان جنوب تعز.

كما قصف المتمردون بعض القرى السكنية في مديرية المواسط ووادي المقاطرة لإعاقة حركة المرور على الطريق الرابط بين تعز وعدن.

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