الحوثيون يسملون جثمان الصبيحي

سلمت مليشيا الانقلاب الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي صالح، اليوم الاربعاء، جثمان قائد عسكري بارز، قتل قبل أيام خلال الحملة العسكرية التي بدأتها قوات الشرعية قرب باب المندب.

وقالت مصادر محلية بمحافظة لحج (جنوب اليمن)، بأن الحوثيين سلّموا، اليوم، جثمان قائد اللواء الثالث حزم، العميد عمر سعيد الصبيحي.

وأوضحت المصادر لـ"مأرب برس"، انه تم تسليمه لوسطاء قبليين في محافظة تعز، ومن ثم جرى نقله إلى مسقط رأسه في محافظة لحج، شمال عدن.

وكانت جماعة الحوثي قد وضعت شروطا لتسليم الجثة بينها انسحاب قبائل الصبيحة من المشاركة في المقاومة ضد الحوثيين وقوات صالح، وتسليم المواقع التي يسيطرون عليها إلى مليشيا الحوثي.

وكان الصبيحي قائداً بارزاً في الحملة العسكرية التي دشنتها قوات الشرعية، بدعم من قوات التحالف العربي، لتحرير السواحل الغربية للبلاد منذ أيام، لكنه قُتل منذ اليوم الأول، وتمكّن الحوثيون وحلفاؤهم من حجز جثته، ورفضوا تسليمها.