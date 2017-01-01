بقرار غير مُعلن.. هادي يُعفي وزيرا من منصبه ويكلفه بمهمة جديدة

بقرار غير معلن، أعفى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وزير حقوق الانسان عزالدين الاصبحي من منصبه، وتعيينه سفيرا لدى المملكة المغربية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، ان الاصبحي ادى اليوم الاربعاء، بالعاصمة المؤقتة عدن اليمين الدستورية امام الرئيس عبدربه منصور هادي بمناسبة تعيينه سفيراً ومفوضاً فوق العادة لبلادنا لدى المغرب.

ووجه هادي السفير الاصبحي بتفعيل دور الدبلوماسي اليمني في الخارج بما يهدف الى اعطاء صورة شاملة عن البلد وما تمر به من تحديات جراء تداعيات الاعمال الانقلابية التي خلفها الحوثي وصالح.

وشدد هادي على اهمية التنسيق والعمل مع الدول الــ 18 الداعمة لليمن وقيادتها الشرعية في كل المراحل وخلال مرحلة الحوار الوطني ، كما وجهه بايلا اوضاع الطلاب اليمنيين الدارسين في المغرب الشقيق العناية والمتابعة من حيث الحرص على صرف المستحقات ومتابعة تحصيلهم العلمي.