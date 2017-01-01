مقتل 6 من قادة مليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح في عمليات عسكرية متفرقة "أسماء"
مأرب برس - خاص
الأربعاء 11 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 01 صباحاً

قتل امس الثلاثاء، قادة من مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، خلال معارك مع القوات الحكومية في عدد من جبهات القتال.

وأفادت مصادر عسكرية لـ"مأرب برس"، بأن القيادي الحوثي الحوثي عبد الكريم نجم الدين قتل خلال المعارك التي دارت بين الجيش الوطني والميليشيات شرق منطقة ذباب الساحلية غرب محافظة تعز.

وفي محافظة الجوف، أكدت مصادر قبلية مقتل القيادي الميداني الحوثي ماجد يحيى المداني وعدد من مرافقيه في غارات لمقاتلات التحالف في مديرية المتون غرب الجوف.

وفي جبهة البقع شرق محافظة صعدة (المعقل التاريخي لمليشيا الحوثي)، قتل عدد من عناصر ميليشيات الحوثي والرئيس السابق علي صالح بينهم النقيب جهاد الصباري والملازم علي الزيدي وإبراهيم الحوثي، خلال مواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

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