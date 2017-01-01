الحوثيون يقتلون شيخا قبليا بارزا بعمران وقبيلته تعلن النفير
مأرب برس - خاص
الأربعاء 11 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 01 صباحاً

قالت مصادر قبلية لـ"مأرب برس"، ان ميليشيات الحوثي قامت الثلاثاء، بتصفية شيخ قبلي بارز من محافظة عمران (شمال اليمن).

وأكدت المصادر أن مسلحين حوثيين بقيادة "القحوم" قاموا بتصفية الشيخ عبدالله مجلي الغولي، أحد مشايخ قبيلة الغولة بمحافظة عمران، تمت تصفيته على خلفية حسابات مالية وسط العاصمة اليمنية.

وأشارت المصادر إلى أن القيادي الحوثي "القحوم"، اعترض سيارة الغولى في شعوب وأمطرها بالرصاص، ما أدى إلى مقتله وجرح اثنين من مرافقيه.

وأفاد بان قبيلة الغولة في عمران أعلنت الاستنفار والنفير القبلي ضد الحوثيين للرد على الحادثة، والانتقام لمقتل الشيخ الغولي.

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