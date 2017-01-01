حققت قوات الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء، مكاسب عسكرية وسيطرت على عدد من المواقع في جبهة البقع بمحافظة صعدة، معقل جماعة الحوثيين (أقصى شمال اليمن)، في ظل أنباء عن توجهات حكومية لتحويل محافظة صعدة إلى جبهة رئيسية.

وقالت مصادر عسكرية ان قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على التلال المطلة على مثلث البقع الرابط بين محافظتي صعدة والجوف (شمال شرق)، بعد معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي صالح.

وأفادت المصادر بأن مقاتلات التحالف العربي استهدفت مخزن أسلحة تابع للحوثيين في جبال أبواب الحديد بمديرية باقم القريبة من الحدود السعودية اليمنية.

من جانبه، كشف العميد عبدالرحمن السماوي أحد قيادات الجيش الوطني اليمني، اليوم الثلاثاء، عن وجود توجهات حكومية لتحويل محافظة صعدة إلى جبهة رئيسية.

وقال السماوي في تصريح صحفي إن الهدف من تحويل محافظة صعدة معقل الحوثيين إلى جبهة رئيسية تكثيف الضغوط عليهم.

وتسيطر القوات الحكومية على منفذ باقم الحدودي وتقدمت في علب، وخاضت معارك ضارية ضد مسلحي الجماعة والقوات الموالية للرئيس السابق على مدى الأسابيع الماضية.