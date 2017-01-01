الفنانة بلقيس أحمد فتحي تعلن انفصالها بعد أيام من حفل زفافها والذي كلف 3 مليون دولار

عبر حسابها على "تويتر"، غرّدت النجمة اليمنية-الإماراتية بلقيس فتحي، بالقول: "أعلن لكم انفصالي التام عن شركة روتانا للصوتيات والمرئيات وترقبوا القادم المجنون"، معلنةً بذلك إنفصالها عن الشركة السعودية التي أنتجت لها أعمالها السابقة وألبومين غنائيين هما "مجنون" و"زي ما أنا".

بلقيس ورغم قضائها شهر العسل مع زوجها سلطان عبد الحميد في الولايات المتحدة الأمريكية، إلّا أنّها لم تنقطع عن التواصل مع جمهورها والمتابعين عبر مواقع السوشيال ميديا، ولا سيّما "السناب شات"، حيث ترصد جميع تفاصيل يومياتها.

وكانت بلقيس قبيل دخولها القفص الذهبي بأيام قليلة، أعلنت لجمهورها على "تويتر" بأنها انتهت مع فريق عملها من كتابة أجندة العام 2017، واعدة بأنها ستكون مليئة بالمفاجآت، ويبدو أنّ أوّلها تولّيها إنتاج أعمالها بنفسها.

وفي سياق منفصل، أكد برنامج " ET بالعربي" في تقرير أن تكلفة تجهيزات حفل الزفاف وصلت إلى 10 ملايين درهم، أي ما يعادل 3.7 مليون دولار، حيث تم جلب الطاولات والمقاعد والكريستال، من الكويت خصيصاً.