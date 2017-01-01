رفضت مليشيا الحوثي تسليم جثة قائد "اللواء الثالث حزم" عمر سعيد الصبيحي الذي قتل السبت الماضي وهو يقود المعارك في جبهة ذوباب القريبة من باب المندب بالساحل الغربي لليمن.

وقد أقامت جموع من اليمنيين صلاة الغائب على العميد الصبيحي، وطالبوا باستعادة جثمانه، في وقت أعلنت أسرته إقامة عزاء مفتوح له في عدن.

وقالت مصادر إن جهود وساطة قبلية وسياسية حاولت خلال الأيام الأربعة الماضية إقناع الحوثيين بتسليم الجثة دون جدوى.

وأشارت المصادر إلى أن جماعة الحوثي وضعت شروطا لتسليم الجثة بينها انسحاب قبائل الصبيحة من المشاركة في المقاومة ضد الحوثيين وقوات صالح، وتسليم المواقع التي يسيطرون عليها إلى مليشيا الحوثي، والتزام قوات التحالف بإيقاف أي غارات جوية على المنطقة.