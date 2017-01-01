توجيهات حكومية بمنع التعامل مع الانقلابيين
مأرب برس - صنعاء
الثلاثاء 10 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 09 صباحاً

وجّه نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات اليمني عبدالعزيز جباري، رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومديري فروعها في المحافظات، وهي إحدى أهم الصناديق التأمينية في البلاد، بعدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع الميليشيا الانقلابية.

وقال جباري إنه "بناءً على قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، يمنع منعًا باتًا التعامل مع تعليمات أو توجيهات الميليشيا الانقلابية"، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وشدّد على إدارة المؤسسة وفروعها، الاستمرار بتنفيذ القوانين النافذة من السلطة الشرعية، والعمل على تنفيذ مهام المؤسسة وفق نظامها الداخلي وقانون انشائها والقوانين ذات العلاقة.

وحمل نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات ،ادارة المؤسسة وفروعها مسؤولية تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بما يضمن حقوق الجميع.

وتقدر أموال التأمينات بمبلغ 1.28 ترليون ريال (نحو 6 مليارات دولار) يتم استثمارها في أذون الخزانة والصكوك والسندات الحكومية وفي مشاريع متعثرة لا تعود بطائل.

وخلال العام الماضي عبث الحوثيون بأموالها المودعة في البنوك الحكومية وميزانيتها، وحاولت الحكومة حينها بالتعاون مع محافظ البنك المركزي في إيقاف هذا العبث دون جدوى.

  
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