تهديد بإغلاق السفارة اليمنية في المغرب "الأسباب"
مأرب برس - خاص
الثلاثاء 10 يناير-كانون الثاني 2017 الساعة 12 صباحاً

منح الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في المغرب، الحكومة اليمنية مهلة عشرة أيام لصرف مستحقاتهم، مهددين بإغلاق السفارة اليمنية، في حال انتهاء المهلة دون ان تصرف المستحقات.

وقال الطلاب في بيان لهم "طلاب اليمن بالمغرب، في اليوم السابع لاعتصامهم، أعلنوا عن تصعيد يتمثل في إغلاق السفارة نهائيا بعد عشرة أيام، وعلى أن يظل الاعتصام قائما حتى تحقيق مطالبهم.

وطالب الطلاب المبتعثين في المغرب، الحكومة اليمنية بسرعة صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.

وقال الطلاب في البيان "لا نحتاج إلى المزيد من الجرعات المهدئة، بل صرنا في أمس الحاجة إلى علاج حقيقي، نحتاج بكل بساطة إلى إشعار بنكي يثبت تحويل المستحقات.

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